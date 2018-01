"Skończ z tymi wymówkami!" – złota rada fotografki z Bostonu dla wszystkich portrecistów

Bardzo chciałbym/chciałabym robić piękne zdjęcia portretowe w plenerze, ale nie mam gdzie – czy kiedykolwiek zdarzyło się Wam tak myśleć, lub mówić? Jeżeli tak, to mamy tu coś, co może skłoni Was do zarzucenia takiego podejścia. Amerykańska fotograf Jenessa MacKenzie wraz ze swoją córką udowadniają, że w dobrej plenerowej fotografii portretowej wybór idealnego miejsca jest tak naprawdę najmniej istotny. Znacznie ważniejsze są pomysł, umiejętności i sposób patrzenia na scenę.

Wiadomość, jaką wszystkim fotografom-portrecistom wysyła Jenessa MacKenzie, prowadząca w Bostonie małą firmę fotograficzną o wiele mówiącej nazwie Real Life Simply Photography to tak naprawdę apel: przestańcie narzekać, że nie macie pod ręką dobrych plenerów. Bo to fotograf i jego pomysł na zdjęcia czyni jakiś plener dobrym – lub nie. I aby to udowodnić, MacKenzie wybiera się wraz z córką i aparatem w najmniej "fotograficzne" zakątki Bostonu, aby wykonać w nich naprawdę świetne zdjęcia. Jak sama twierdzi, wszystkie zdjęcia powstały w promieniu 1,5 km od domu i w zupełnie przypadkowych miejscach. Jak sama twierdzi, działając na zasadzie "parkujemy samochód, pozujemy, robimy zdjęcie, dokumentujemy miejsce komórką, jedziemy dalej" udało się wykonać 9 zdjęć w ciągu jednej godziny.