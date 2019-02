Skradziono Twoje zdjęcie? Praktyczny poradnik w 10 krokach

Istnieje dość powszechne oczekiwanie użytkowników Internetu, że wszystko w nim będzie za darmo. To pewnie pozostałości z czasów, kiedy Internet pączkował, a autorzy robili wszystko, żeby spopularyzować swoje strony i produkty. Pojawiało się mnóstwo bezpłatnych aplikacji, grafik i innych dóbr, dostępnych nieodpłatnie, a Użytkownicy czerpali z internetowego skarbca pełnymi garściami. Czasy się jednak zmieniają, a prawo chroni wszystkich Twórców jednakowo - o czym nie wszyscy zdają się pamiętać. Wśród naszych Czytelników wielu padło ofiarą nieuprawnionego użycia ich prac – przekonaliśmy się o tym, publikując w przeszłości cykl dotyczący ochrony praw autorskich.

Co możesz zrobić, jeśli stwierdzisz, że Twoje prawa zostały naruszone i ktoś – bez zezwolenia - wykorzystał Twoją twórczość? Prezentujemy skondensowany poradnik.

1. Zachowaj spokój (choć wiemy, że to trudne) – podejmowanie pochopnych działań może spowodować poważne utrudnienia w dochodzeniu ewentualnych roszczeń.

2. Sprawdź, czy to na pewno Twoje dzieło – to niesamowite, jak bardzo podobne do siebie mogą być zdjęcia, wykonane przez różne osoby w tych samych miejscach.

3. Udokumentuj naruszenie – zanim podejmiesz jakiekolwiek inne kroki – zrób zrzuty ekranu, zapisz stronę na dysk, ewentualnie kup lub skopiuj produkt, na którym wykorzystano Twoją pracę (bardzo często są to okładki zeszytów, kubki, koszulki itp.); zanotuj datę naruszenia i wszelkie inne informacje, które są dostępne.

4. Pozyskaj świadków naruszenia (najlepiej dwóch znajomych, których poprosisz również o zapisanie strony i zrobienie zrzutów).

5. Przeczytaj artykuły z naszego archiwum:

6. Zastanów się, jakie cele chcesz osiągnąć – w zależności bowiem od tego, czego oczekujesz od naruszającego, kolejne działania mogą być bardzo zróżnicowane.

7. Jeśli chcesz załatwić sprawę polubownie, wezwij naruszającego do natychmiastowego usunięcia naruszenia oraz do wypłaty wynagrodzenia za dotychczasowe użycie.

8. Jeśli uważasz, że naruszenie nie ma charakteru celowego, może wynikać z niewiedzy lub braku doświadczenia, uświadom naruszającego, w jaki sposób naruszył Twoje prawa i poproś, aby zaproponował kwotę rekompensaty – być może będzie satysfakcjonująca i uda się uniknąć dalszych komplikacji.

9. Jeżeli spotkasz się z brakiem reakcji lub wymijającymi odpowiedziami – patrz pkt. 10.

10. Jeśli oprócz wynagrodzenia będziesz oczekiwał jeszcze wynagrodzenia dodatkowego za nieuprawnione wykorzystanie prac, kwota zaproponowana przez naruszającego będzie rażąco odbiegać od Twoich oczekiwań – skontaktuj się z prawnikiem, najlepiej takim, który ma już doświadczenie w dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich i zrób to jak najszybciej.