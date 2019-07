Skrzydła kolibra zmieniają się w tęczę w obiektywie fotografa Christiana Spencera

Christian Spencer, stojąc na werandzie w Rio de Janeiro, dokonał niesamowitej obserwacji - koliber florisuga leciał ku słońcu, a w zarysie jego skrzydeł pojawił się piękny efekt pryzmatu - tak, jakby ciało ptaka było zrobione z tęczy.

W 2011 roku Christian Spencer stworzył film "Taniec czasu". Uchwycił w nim zjawisko tęczy, pojawiającej podczas lotu kolibra. Film otrzymał 10 międzynarodowych nagród. Kilka lat później Spencer powrócił do tematu. "Postanowiłem spróbować sfotografować to samo zjawisko za pomocą mojego aparatu". Powstała seria nazywa się Winged Prism, a dla fotografa ujęcia ujawniają "nieskończoną tajemnicę natury, która ukrywa się przed naszymi oczami".

Chociaż Winged Prism wydaje się zbyt magiczny aby był prawdziwy, Spencer mówi, że nie ma tu żadnej manipulacji cyfrowej. "Nie ma specjalnej techniki, to dyfrakcja światła przez skrzydła tego wyjątkowego kolibra. To jego niesamowite piękno sprawia, że te zdjęcia są tak wyjątkowe. Mało kto wierzy, że to rzeczywistość. Codziennie otrzymuję e-maile od niedowierzających ludzi z całego świata" – mówi fotograf.

Film "Taniec czasu"