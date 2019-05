Sławomir Kamiński wygrał Grand Press Photo 2019

Sławomir Kamiński („Gazeta Wyborcza”) wygrał Ogólnopolski Konkurs Fotografii Prasowej Grand Press Photo 2019. Zdjęcie Roku jego autorstwa przedstawia matkę niepełnosprawnego Jakuba Iwonę Hartwich w starciu z sejmowym strażnikiem. Kamiński zrobił je 24 maja 2018 roku podczas protestu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w sejmie. Autor Zdjęcia Roku otrzymał główną nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Zdjęcie Kamińskiego zdobyło też pierwszą nagrodę w kategorii Wydarzenia.





Tradycyjnie już jury Grand Press Photo przewodniczył światowej klasy fotoreporter. W tym roku był to Espen Rasmussen ("VG Helg", Panos Pictures) – norweski fotoreporter, wielokrotny laureat World Press Photo i Pictures of The Year international (POYi). Do niego, jako przewodniczącego jury, należał decydujący głos przy wyborze nagrodzonych zdjęć. W jury zasiadali też: Piotr Małecki (Napo Images, Panos Pictures, Forum), Maria Mann (EPA), Beata Łyżwa-Sokół ("Gazeta Wyborcza"), Ahmet Sel (Agencja Anadolu), Andrzej Zygmuntowicz.