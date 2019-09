Slofie w iPhone 11 - Apple chce opatentować nowy rodzaj selfie

Podczas premiery nowego iPhone’a 11, iPhone’a 11 Pro i iPhone’a 11 Pro Max została zaprezentowana nowa funkcja dostępna za pośrednictwem przedniej kamery czyli nagrywanie filmów w trybie slow motion z prędkością 120 kl./. Takie rozwiazanie zostało pokazane w kontekście tworzenia zabawnych filmów w stylu selfie. Jednocześnie pojawiło się nowe słowo „slofie”, które zostało utworzone na podstawie skrótu slo-mo (od słów slow motion) i selfie. Apple chce to słowo opatentować.



Zgłoszenie patentowe ma na celu takie zarejestrowanie słowa "slofie", aby pozostali producenci sprzętu nie mogli w ten sam sposób opisywać funkcjonalności swoich smartfonów i tabletów. Oznacza to, że jeśli zgłoszenie zostałoby przyjęte, tylko w przypadku promowania urządzeń Apple możliwe byłoby mówienie o funkcji wykonywania "slofie". Jako tako zatwierdzenie patentu nie oznaczałoby ograniczenia w użytkowaniu na codzień tego zwrotu.

