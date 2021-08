Piękne ćmy zarejestrowane z prędkością 6000 kl./s

Filmy slow motion odkrywają przed nami nieznane dotąd światy i pokazują codzienne zjawiska w niezwykły sposób - Kolejnym tego przykładem jest nagranie przedstawiające piękne ćmy, stworzone przez dr Adriana Smitha. Ten naukowiec i pasjonat regularnie publikuje unikalne filmy, ukazując owady w zwolnionym tempie.



Zdumiewające ćmy w filmie slow motion

Dr Adrian Smith zasłynął filmami w zwolnionym tempie, które pokazywały jak owady wybranych gatunków podrywają się do lotu lub skaczą. Dzięki temu możliwe było poznanie poszczególnych faz ich ruchu. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, gdyż część z owadów wydawała się przy tym całkiem… niezgrabna. Mimo to udawało im się pokonywać grawitację czy całkiem sprawnie się poruszać. Innym dokonaniem tego naukowca było wykorzystanie ultra szybkiej kamery do zarejestrowania ruchu najszybszego owada na świecie. Aby uchwycić poszczególne jego fazy ruchu konieczne było skorzystanie z kamery rejestrującej świat z prędkością aż 73 000 kl./s. O tych dziełach dra Adriana Smitha pisaliśmy na łamach ŚwiatObrazu.pl.