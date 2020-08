Startujące do lotu owady w slow motion z prędkością 3200 kl./s

Dr Adrian Smith postanowił nagrać film slow motion, ukazujący startujące do lotu owady - Jednakże o ile takie materiały pojawiały się w sieci, o tyle w opisywanym wideo zaprezentowane zostały nietypowe gatunki owadów. Ten dobór bohaterów nagrania - wśród których znalazły się jętki, mszyce czy świetliki - sprawia, że film jeszcze bardziej jest wart uwagi.



Według wiedzy Adriana Smitha zaprezentowane w filmie gatunki owadów nigdy wcześniej nie były rejestrowane przy takich prędkościach kl./s. To co przede wszystkim rzuca się w oczy podczas oglądania tego filmu to fakt, że owady wyglądają w podczas startu i w powietrzu… całkiem niezdarnie. Przyglądając się niektórym z nich - jak wykonują swoje "podniebne" akrobacje, można zacząć zastanawiać się, jak to w ogóle możliwe, że sobie jakoś radzą.