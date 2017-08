Smartfon LG będzie wyposażony w pierwszy ekran OLED FullVision

Nowy smartfon klasy premium firmy LG Electronics będzie pierwszym urządzeniem wyposażonym w wyświetlacz OLED FullVision, wpisujący się w strategię zapoczątkowaną przez LG G6 i kontynuowaną przez LG Q6.Nadchodzący smartfon to także pierwszy model LG wyposażony w matrycę OLED od 2015 roku, czyli od czasu wprowadzenia LG Flex 2. Jego premiera będzie przełomowym momentem, kiedy technologia OLED do tej pory stosowana w najwyższej klasy telewizorach, zostanie przeniesiona do smartfonów Premium.

Wykorzystanie organicznego wyświetlacza w urządzeniach mobilnych pozwala na uzyskanie smukłego profilu urządzenia i doskonałej jakości obrazu. Matryce OLED idealnie sprawdzają się również w zastosowaniach VR, stanowiących jeden z głównych czynników wpływających na rozwój rynku urządzeń mobilnych.