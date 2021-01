Portret rodzinny w epoce sieciowej

„Portrety rodzinne” to realizacja greckiej fotografki Marii Mavropoulou który bada rolę, jaką urządzenia podłączone do Internetu odgrywają obecnie w naszym życiu - Według autorki zdjęć, ekrany dają dostęp do „równoległego świata, jaki tworzy globalna sieć”. „Za jej sprawą nasze życie zmieniło się w każdym aspekcie - także w zakresie tego jak ten świat postrzegamy” podkreśla artystka.



Niepokojące portrety rodzinne w dobie smartfonów "Urządzenia z dostępem do sieci prowadzą nas przez prawdziwy świat, odpowiadając na nasze pytania, doradzając i towarzysząc w dzień oraz w nocy. Patrzymy na nie, dotykamy i rozmawiamy z nimi niemal w intymny sposób", stwierdza fotografka. Dla Marii Mavropoulou zauważenie tych zjawisk sprawiło, że spojrzała na wykorzystywane na co dzień urządzenia w inny sposób.