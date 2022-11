Smartfon Xiaomi kompatybilny z pełnowymiarowymi obiektywami Leica

Xiaomi opracowało smartfon, do którego można przymocować pełnowymiarowe obiektywy Leica - Jest to koncepcyjny model urządzenia mobilnego bazujący na Xiaomi 12S Ultra.



Smartfon z obiektywem z aparatu Leica - czy to dobry pomysł?

Współpraca Xiaomi i Leica pozwoliła na powstanie smartfonów z serii 12S, jednakże pomysły były bardziej ambitne. W ramach wspólnych działań tych producentów powstał koncepcyjny model smartfona, który zakładał możliwość połączenia go z pełnowymiarowymi obiektywami Leica do aparatów. W tym smartfonie obecny jest drugi 50,3-megapikselowy czujnik zlokalizowany w wybrzuszonej części obudowy. Możliwe jest podłączenie do niego adaptera, który łączy smartfon ze szkłami Leica z bagnetem M.