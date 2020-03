Smartfon z wbudowanym gimbalem - innowacyjne pomysły Vivo

Chińska firma Vivo zaprezentowała konceptualny smartfon APEX 2020 5G - Urządzenie to ma kilka ciekawych funkcji dla fotografów, w tym przede wszystkim innowacyjną propozycję obejmującą wbudowany gimbal.



Gimbal w smartfonie zaproponowany przez firmę Vivo nie wymaga wykorzystywania dodatkowych akcesoriów i nie ogranicza mobilności urządzenia. Zminiaturyzowany mechanizm przypominający gimbal ma obsługiwać główną, szerokokątną kamerę i zapewniać dużo wydajniejszą stabilizację niż w przypadku standardowych stabilizacji optycznych. Taki gimbal działa zarówno w osi poziomej, jak i pionowej. Jak podaje producent inspiracją do stworzenia tego rozwiązania było oko kameleona. Zasadę działania tego mechanizmu można poznać, oglądając poniższe wideo promocyjne.

