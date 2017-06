Śmiała sesja zdjęciowa w wykonaniu Collier Schorr: przed obiektywem Bella Hadid

Modelka Bella Hadid w ostatnich miesiącach bije rekordy popularności na arenie fotograficznej - nie ma dnia, aby światła dziennego nie ujrzały nowe fotografie z jej wizerunkiem, czy to w magazynach modowych, czy na zdjęciach reklamowych. Czy rzeczywiście staje się muzą najlepszych światowych fotografów, czy to tylko chwilowa moda - to pokaże czas. Najnowsza sesja zdjęciowa z udziałem Hadid jest dziełem kontrowersyjnej artystki Collier Schorr.

Pierwszy okres pracy Collier Schorr w świecie show biznesu i mody był dość trudny. "Klepałam moich modeli po ramieniu i mówiłam: "Wiem, że to uciążliwe, ale damy jakoś radę" - to nie był najlepszy sposób na rozpoczęcie sesji zdjęciowej! Nie zdawałam sobie wtedy sprawy, jak tworzyć relację z modelem, jak współpracować. Musiałam się tego nauczyć. Teraz, gdy fotografuję kobiety, robię wszystko, aby moje zdjęcia były szansą na odzwierciedlenie ich pragnień, możliwością wyrażania ich fizyczności w otwarty sposób - bez jakiegokolwiek ryzyka" - mówi artystka.