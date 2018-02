Śmiałe zdjęcie reklamowe Andreasa Ortnera dla Bulgari

Austriacki fotograf Andreas Ortner pracuje w branży mody od ponad 20 lat, a przed jego obiektywem stanęła niezliczona ilość celebrytów i modelek. Jego zdjęcia publikowane są w najbardziej renomowanych czasopismach. W dalszym ciągu najbardziej lubi fotografie analogową. Prezentujemy najnowszą sesję fotografa reklamującą markę Bulgari.



"Cały proces fotografii analogowej jest znacznie wolniejszy. Poświęcasz mu więcej czasu i myślisz przed zrobieniem zdjęcia. To proces tworzenia obrazu w głowie - jeszcze zanim sięgniesz po aparat. Mając do dyspozycji 12 ujęć musisz być dobrze przygotowany. Wtedy naprawdę mniej znaczy więcej, a kluczem jest jakość, a nie ilość" – mówi Andreas Ortner.

