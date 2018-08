Zwariowany konkurs Comedy Pet Photography Awards czyli domowe zwierzaki na śmiesznych zdjęciach

W 2015 roku pojawiła się pierwsza edycja konkursu Comedy Wildlife Photography Awards, której pomysłodawcą jest fotograf dzikiej przyrody - Paul Joynson-Hicks. "Uwielbiam śmieszne zdjęcia. O dziwo, są trudniejsze do zdobycia niż myślisz. Szukamy zabawnych, kreatywnych, dynamicznych i interesujących fotografii dzikiej przyrody, które przy okazji będą oczywiście poprawne technicznie" – mówił. Konkurs okazał się wielkim międzynarodowym sukcesem. Teraz przyszła kolej na udomowione zwierzęta. Czy są równie zabawne jak te dzikie? Przekonajcie się sami. Możecie też zgłosić własne zdjęcia i zgarnąć nagrody o wartości dwóch tysięcy funtów. Nam bardzo spodobały się założenia konkursu.

"Chcemy zobaczyć wszystkie śmieszne zdjęcia domowych zwierząt. Sędziowie szukają doskonałej jakości zdjęć, kreatywności i wspólnej zabawy. Bardzo lubimy, gdy zwierzęta robią zabawne rzeczy, ale proszę pamiętajcie, że najważniejsze jest to, że je kochamy i szanujemy. Jesteśmy zatem bardzo uczuleni na złe traktowanie zwierząt.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem