Śmieszne zdjęcia, na których wszystko pasuje aż zbyt dobrze! Zobacz te iluzje optyczne.

Specjaliści od tworzenia kamuflażu spędzają długie godziny na dobraniu odpowiedniej charakteryzacji, jednakże czasami życie jest jeszcze bardziej skutecznym i uzdolnionym twórcą. Niekiedy różne motywy pasują do siebie tak dobrze, że tworzą niesamowite iluzje optyczne. Zobacz galerię śmiesznych zdjęć, które przedstawiają naturalnych mistrzów kamuflażu.

Prezentowane w tej galerii fotografie to czasami efekt niesamowitego zbiegu okoliczności. Te śmieszne zdjęcia wywołują niekiedy zawrót głowy, gdy powstająca iluzja optyczna zmusza do zastanowienia się, co tak właściwie znajduje się w kadrze. W dopasowanie tych elementów niekiedy trudno uwierzyć.

Wskazówka

Praktycznie w każdej sytuacji fotograficznej dobrym pomysłem na uzyskanie ciekawych rezultatów jest poszukiwanie motywów regularnych i powtarzających się. Niezależnie od tego, czy jest to wzór geometryczny czy podobne do siebie obiekty stojące na ulicy, to regularność, podobnie jak symetria drażni zmysły oglądającego i skupia jego uwagę. Innymi słowy, jeżeli wykonamy zdjęcie, którego głównym elementem będzie regularny wzór i jednocześnie fotografia ta będzie prawidłowo skomponowana, to jej siła oddziaływania będzie znacznie większa niż gdyby wzór ten został uchwycony w sposób banalny i bez planu.

Różnego rodzaju wzory są w naszej rzeczywistości wszechobecne. Najciekawsze są jednak te z nich, których zauważenie wymaga odrobiny wysiłku. W tym celu możemy np. poszukiwać ich wysoko nad naszymi głowami bądź też pod dużym powiększeniem. Niekiedy też coś, co wygląda zupełnie zwyczajnie od frontu, obejrzane pod pewnym kątem odznacza się zadziwiającą regularnością. Nie ma tutaj żadnych wytycznych, szukać możemy wszędzie. Osobną sprawą jest siła naszej wyobraźni i skłonność do skojarzeń. Świetną bazą dla udanej kompozycji mogą być pozornie przypadkowe elementy układające się na zdjęciu w coś znajomego, np. ludzką twarz czy litery alfabetu. Często wystarczy pozostawić też coś w sferze niedopowiedzeń i dać się wykazać wyobraźni oglądających, aby kompozycja uzyskała dodatkową siłę wyrazu.

Zobacz śmieszna zdjęcia, które tworzą doskonałe iluzje optyczne, na których wszystko idealnie ze sobą pasuje:

