Motyl próbuje zmienić żabę w księcia? Śmieszne zdjęcia indonezyjskiego fotografa

Fotograf przyrody Kurit Afsheen zrealizował niezwykłą sesję zdjęciową, będącą relacją ze spotkania króla motyli i żaby drzewnej. Idąc bajkowym tropem nasuwa się jedno skojarzenie – motyl próbuje pocałunkiem zmienić żabę w księcia, a oczekując przemiany spokojnie czeka na jego głowie. Z pewnością te kadry doskonale wpisują się w konkursy na śmieszne zdjęcia przyrody.





Sesja została zrealizowana tuż przed domem fotografa w Tangerang Baten w Indonezji, na wyspie Jawa.

"Spędziłem godzinę, robiąc te śmieszne zdjęcia żaby, która wspinała się po gałązce około metra nad ziemią. Byłem zaskoczony, kiedy motyl wylądował i zaprzyjaźniał się z żabą przez ponad dziesięć minut" – mówi Kurit Afsheen.

Jeśli te zdjęcia stanowią dla Was inspirację i zdecydujecie się na próbę swoich sił w fotografii zbliżeniowej, to uważajcie na najprostszy i najbardziej uciążliwy dla początkujących problem – próby wykonania zdjęcia z odległości bliższej, niż wynosi minimalny dystans ostrzenia dla danego obiektywu (a przy szkłach typu zoom również konkretnej długości ogniskowej). Każdy obiektyw ma pewną typową dla danego modelu odległość minimalną, na którą i powyżej której możliwe jest ustawienie ostrości, lecz poniżej już nie. W przypadku szkła zmiennoogniskowego odległość ta dodatkowo jest uzależniona od ogniskowej. To właśnie ta minimalna odległość ostrzenia jest jednym z najważniejszych czynników określających maksymalną skalę odwzorowania danego obiektywu.

Próba wykonania zdjęcia czegoś, co znajduje się bliżej, niż wynosi minimalna odległość ostrzenia skazana jest na niepowodzenie i to zarówno przy ostrzeniu manualnym, jak i automatycznym. Jest to cecha związana z konstrukcją mechaniczną obiektywu, a konkretnie z zakresem ruchów możliwych do wykonania przez grupę soczewek odpowiedzialnych za ustawianie ostrości. Minimalną odległość ostrzenia mają wszystkie typu obiektywów – montowane w aparatach kompaktowych, obiektywy lustrzanek, modele krótko- i długoogniskowe, obiektywy makro i szkła do astrofotografii.

Naczelna zasada głosi, że im dłuższa jest ogniskowa, tym większa jest minimalna odległość ostrzenia. Nie oznacza to jednak, że skala odwzorowania obiektywu typu zoom przy dłuższej ogniskowej będzie automatycznie mniejsza niż przy krótszej. Często jest dokładnie na odwrót!

Nawet znając nasz obiektyw w zapale fotografowania możemy łatwo przekroczyć omawianą granicę w trakcie prób uzyskania większej skali odwzorowania. Z tego powodu wielu makrofotografów ustawia ostrość nieco inaczej niż podczas wykonywania normalnych zdjęć: na minimalną dostępną odległość, a następnie tak wyregulowany aparat przesuwa do przodu i do tyłu (najczęściej przy użyciu specjalnej szyny na statywie) tak długo, aż obraz oglądany w wizjerze bądź na wyświetlaczu LCD będzie ostry.

Motyl próbuje zmienić żabę w księcia?

Fot. Kurit Afsheen

