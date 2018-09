Jaki Pan taki pies, kolejne śmieszne zdjęcia psów i ich właścicieli

Jaki Pan, taki pies... to powiedzenie nabiera głębszego sensu, w kontekście zabawnej serii zdjęć psów i ich właścicieli, stworzonej przez brytyjskiego fotografa Gerrarda Gethingsa. Talent, kreatywność i rzecz jasna doskonały warsztat Gethingsa prowadzą do tych zabawnych portretów właścicieli, pozujących w taki sam sposób jak ich psy. A może jest na odwrót? Zachęcamy, aby zdjęciom psów i ich właścicieli poświęcić chwilę. Im dłużej na nie patrzymy, tym więcej zabawnych podobieństw dostrzeżemy.





"Po tych wszystkich latach, w których fotografowałem zarówno samych ludzi jak i same zwierzęta domowe oraz wykonywałem wspólne portrety - z pełną odpowiedzialnością za swoje słowa mogę stwierdzić, że najlepiej "człowieki" prezentują się na zdjęciach w obecności swoich psów. Stają się natychmiast bardziej zrelaksowani, a będąc przekonani, że kieruję obiektyw w stronę ich psów, zachowują się o wiele bardziej naturalnie, niż gdyby byli ze mną sami" – mówi fotograf.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem