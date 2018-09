Przyroda na wesoło czyli śmieszne zdjęcia zwierząt finalistów Comedy Wildlife Photography Awards 2018

Znamy listę finalistów konkursu Comedy Wildlife Photography Awards 2018, która obejmuje 40 świetnych i śmiesznych zdjęć zwierząt. Konkurs ma na celu ukazanie piękna przyrody w humorystyczny sposób i jest otwarty zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów. Pomimo swojego żartobliwego charakteru ma bardzo poważne cele – promowanie dbania o przyrodę i jej ochronę.

W rozmowie z portalem BoredPanda.com jeden z inicjatorów konkursu – Tom Sullum – zwrócił uwagę, że nawet małe akcje mogą mieć znaczenie dla zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody. Dodatkowo powiedział, że z roku na rok poziom konkursu jest coraz wyższy, co cieszy, w szczególności że 70% uczestników stanowią amatorzy. Pomaga to jednak dotrzeć do szerszego grona odbiorców, co pozwoli na zwrócenie uwagi na dobro przyrody przez większą liczbę osób.