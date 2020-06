Śmieszne zdjęcia zwierząt - trwa konkurs fotograficzny Wildlife Photography Awards 2020

W otaczającej nas rzeczywistości pełnej niepewności, każda dawka humoru jest na wagę złota - Podczas, gdy wielu z nas pozostało w domach, królestwo zwierząt rozkwita i ma się dobrze. W jednym z ulubionych konkursów fotograficznych Comedy Wildlife Photography Awards 2020 niedawno wyłoniono jedne z najlepszych ujęć – tego zbioru zdjęć nie można pominąć.





To już szósta edycja konkursu fotograficznego Comedy Wildlife Photography Awards, stworzonego przez Paula Joynsona-Hicksa i Toma Sullama - dwóch brytyjskich fotografów. Współpracują z fundacją The Born Free mając nadzieję promować ochronę przyrody, poprzez śmieszne zdjęcia zwierząt. Tysiące zgłoszeń na konkurs pochodzi od fotografów z całego świata, którym udało się uchwycić zwierzęta w zaskakujących i zabawnych momentach. W tym roku rekordy popularności biją: zdezorientowana foka, śmiejące się hipopotamy i zszokowane młode lwy.

