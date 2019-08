Śmieszne zdjęcia zwierząt w manipulacjach utalentowanego artysty Ronalda Onga

Ronald Ong, artysta zajmujący się fotografią cyfrową, tworzy surrealistyczne zdjęcia, sprytnie łącząc zwierzęta z produktami spożywczymi i innymi nieoczekiwanymi przedmiotami. Zobaczymy między innymi zebrę, połączoną ze stosem Oreos (trafnie zatytułowaną „ZEBREO”), czy lisa z bochenkiem chleba („LOAFOX”). Bez względu na to, jaką kombinację zdjęć tworzy Ong, serie pokazują jego poczucie humoru, wyobraźnię oraz ogromną dbałość o fakturę i kolor.





Łączenie i modyfikowanie zdjęć i tworzenie niewiarygodnych efektów wciąż posiada spore grono zatwardziałych przeciwników. A przecież z manipulacją mamy często do czynienia już w momencie wykonywania oryginalnego zdjęcia.

Ronald Ong tworząc śmieszne fotografie ucieka się do manipulacji, poszerzając możliwości przekazywania idei: fajnych zabawnych skojarzeń zwierząt z różnymi produktami. Przy tym jego fotomontaże są subtelne - dobiera elementy które pasują do siebie, mają podobne oświetlenie, balans kolorów i ostrość. To są dobre fotomontaże, powstałe w wyniku połączenia praktyki, kreatywnego myślenia i zwracania uwagi na detale.

Jeśli poczułeś inspirację do tworzenia śmiesznych zdjęć w cyfrowej ciemni, musisz wyobrazić sobie pożądany efekt, zanim rozpoczniesz pracę. Nie spiesz się. Za każdym razem, gdy dokonasz zmiany, zatrzymaj się i oceń ją, potem zabierz się do następnej. I upewnij się, że każdy krok wygląda dobrze.

Śmieszne zdjęcia zwierząt Ronalda Onga