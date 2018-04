Śmieszne zdjęcia cyfrowego artysty sprzedają się jak świeże bułeczki

Niektórzy ludzie widzą świat takim, jaki jest, ale nie Jonas Loose. Cyfrowy artysta woli swój świat wyobraźni, w którym tworzy surrealistyczne obrazy. W jego umyśle pestka awokado to uroczy jeż, flaming zmienia się w lody, a mop w ukwiały będące schronieniem dla błazenków. Trzeba przyznać, że pomysły są dość absurdalne i nie podążają za jakąkolwiek logiką, ale to zdecydowania stanowi o uroku obrazów cyfrowych – są tak dziwaczne, że trudno powstrzymać się od uśmiechu.





Inspiracją dla Jonasa Loose’a jest miłość do świata przyrody, który wzbogaca otaczającymi go na co dzień przedmiotami. Element zaskoczenia wydaje się kluczowy, celem artysty jest zadziwienie nas niezwykłym pomysłem.