Smok na islandzkim niebie - niepowtarzalne ujęcia młodej fotografki

Jingyi Zhang na co dzień studiuje projektowanie biżuterii, a w wolnym czasie fotografuje. Podczas wakacji z mamą na Islandii uchwyciła zorzę polarną, której światła przybrały kształt gigantycznego smoka.



O talencie Zhang świadczy nie tylko to jedno unikalne ujęcie - w ubiegłym roku została doceniona i nagrodzona przez prestiżową Astronomy Photographer of the Year Royal Observatory w Greenwich. A jej najnowsza smocza fotografia zwróciła uwagę nawet NASA, która wybrała je na zdjęcia dnia.

Zorza polarna powstaje, kiedy naładowane cząsteczki ze Słońca uderzają w cząstki regionu górnej atmosfery Ziemi, zwane jonosferą. Cząstki unoszące się w odległości 96 do 960 kilometrów nad powierzchnią planety pobierają energię z naładowanych cząstek i ponownie emitują tę energię w postaci kolorowego światła. Z Ziemi efekt wygląda jak fale światła tańczące po niebie.

Fot. Jingyi Zhang