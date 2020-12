8 lat wędrówki Słońca po niebie na zdjęciu z puszki po piwie

W 2012 roku miały miejsce Letnie Igrzyska Olimpijskie w Londynie - W sierpniu, tuż po zakończeniu ceremonii kończącej zmagania sportowców, Regina Valkenborgh wykonała aparat otworkowy z aluminiowej puszki po piwie, który umieściła na Uniwersytecie Hertfordshire w Wielkiej Brytanii. Przez te osiem lata ekspozycja trwała w zapomnieniu, aż do czasu gdy technik z obserwatorium David Campbell postanowił zdjąć aparat. Wewnątrz odkrył zdjęcie z najdłuższą ekspozycją jaką dotychczas wykonano, pokazujące ścieżki Słońca na niebie z ostatnich ośmiu lat.



Jako studentka sztuk pięknych Regina Valkenborgh była zainteresowana wykorzystaniem tradycyjnych technik do wykonywania zdjęć. Eksperymentowała z kamerami otworkowymi, używając techniki zwanej camera obscura. Jej kamera skonstruowana z puszki po piwie jest ekstremalnym przykładem. W puszce jest wydrążona miniaturowa dziurka, która wpuszcza światło do zaciemnionego środka puszki. Wewnątrz znajduje się materiał światłoczuły.

