Solve Sundsbo - nowa sesja w koreańskim Vogue. Przed obiektywem Tilda Swinton

Najnowsza sesja norweskiego fotografa mody Solve Sundsbo promuje film Okja, z charakterystycznymi elementami jego stylu - ciekawą kompozycją i eterycznym, oryginalnym klimatem zdjęć. Bohaterką jest aktorka Tilda Swinton i ekscentryczna muza świata mody.

Kiedy Solve Sundsbo rozpoczął karierę, przez chwilę wydawało mu się, że to nie jest zajęcie dla niego. Słyszał wiele razy: Nie jestem pewny, czy mogę cię zatrudnić, nie jestem pewien, co robisz. Jaki jest w końcu Twój styl? Problem polegał na tym, że ciekawość była silniejsza i nie potrafił oprzeć się eksperymentowaniu ze wszystkimi dostępnymi technikami fotograficznymi.

