Podróż przez burzę słoneczną

Sonda Parker Solar Probe należąca do NASA to pierwsza w historii aparatura, która przemknęła bezpośrednio przez koronalny wyrzut masy ze Słońca - Dzięki temu dostarczyła na Ziemię wyjątkowe zdjęcia.









Zobacz, jak wygląda koronalny wyrzut masy od środka dzięki sondzie Parker Solar Probe

Sonda Parker Solar Probe przebyła drogę przez super potężny wybuch słoneczny pełen naładowanych cząstek. Gdyby taki wyrzut trafił w Ziemię, mogłoby dojść do znacznych przerw w dostawie prądu, co byłoby bardzo niebezpieczne dla naszej cywilizacji. Ten konkretny koronalny wyrzut, w którym znalazła się sonda, miał miejsce po drugiej stronie Słońca, odwrotnej w stosunku do Ziemi. Przelot miał miejsce 5 września 2022 roku, a ostatnio pojawiła się obszerna praca badawcza podsumowująca to, co udało się dzięki temu dowiedzieć. Towarzyszyły temu także zdjęcia.