Czy Sony A7 III gorzej sprawdzi się w portrecie od Canona 5D Mark III? Sean Tucker postanowił to sprawdzić

Sean Tucker wiele lat był wierny Canonowi, korzystając z jego sprzętu. Niedawno jednak postanowił zamienić aparat tej marki na body Sony. Wiele osób ostrzegało go przed tym, że portrety wykonywane aparatem Sony charakteryzują się specyficznymi odcieniami skóry, co może sprawiać problemy podczas realizowania sesji. Sean Tucker nie do końca był przekonany, czy w rzeczywistości sprzęt Sony sprawia problemy portrecistom, stąd postanowił to samodzielnie zweryfikować.

