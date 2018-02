Sony A7 III z 24-megapikselową matrycą od 2200 euro. Zobacz galerię przykładowych zdjęć

Głównym wyróżnikiem korpusu Sony A7 III jest nowo opracowany przetwornik obrazu. Ten wykonany w technologii BSI układ CMOS Exmor R ma rozdzielczość 24,2 megapiksela, wyższą czułość oraz imponujący, 15-stopniowy zakres dynamiki przy małych czułościach. Łącząc go z wieloma zaawansowanymi rozwiązaniami, jak system AF pokrywający 93% kadru, zdjęcia z szybkością do 10 kl./s z użyciem migawki mechanicznej bądź trybu bezgłośnego fotografowania czy różne możliwości nagrywania filmów 4K, firma Sony stworzyła narzędzie, dzięki któremu pasjonaci i profesjonalni twórcy treści zyskają nowe i bardziej różnorodne możliwości pracy.





Automatyczne ustawianie ostrości przez korpus Sony A7 III działa znacznie lepiej niż w poprzednim modelu A7 II, między innymi dzięki dodaniu systemu 4D FOCUS™. Nowy aparat jest wyposażony w 425 pól AF z detekcją kontrastu oraz w zapożyczony z modelu α9, umieszczony w płaszczyźnie ogniskowej czujnik z 693 polami opartymi na detekcji fazy. Ten innowacyjny, pokrywający około 93% kadru system AF niezawodnie utrzymuje ostrość nawet na najtrudniejszych do utrwalenia obiektach.

Poza 24,2-megapikselowym przetwornikiem CMOS Exmor R w aparacie Sony A7 III zastosowano nowy układ o dużej skali integracji, który praktycznie podwaja prędkość odczytu danych z przetwornika obrazu, oraz zmodernizowany procesor BIONZ X™, około 1,8 raza wydajniejszy niż jego odpowiednik z modelu A7 II. Współpraca tych zaawansowanych podzespołów zwiększa maksymalną szybkość zdjęć i zapewnia imponujący zakres czułości ISO: od 100 do 51 200 (który przy fotografowaniu można rozszerzyć do ISO 50–204 800). Uzyskana poprawa jakości obrazu jest odpowiednikiem 1,5 stopnia przysłony, a dzięki wyjątkowemu, 15-stopniowemu zakresowi dynamiki przy małych czułościach aparat doskonale spisuje się przy wszystkich ustawieniach oraz w każdych warunkach — i znacznie dokładniej odwzorowuje kolory skóry oraz żywe barwy natury.

