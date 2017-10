Sony A7R III - pełnoklatkowy bezlusterkowiec

Sony A7R III został wyposażony w wykonany w technologii BSI, 42,4-megapikselowy przetwornik obrazu CMOS Exmor R, wykonuje zdjęcia seryjne z szybkością do 10 kl./s przy pełnej automatyce ostrości/ekspozycji, utrwala obrazy i filmy 4K cechuje się dużym, 15-stopniowym zakresem dynamiki oraz wysoką czułością, zapewnia redukcję szumów na poziomie niemal całego stopnia przysłony...

Wykonany w technologii BSI przetwornik obrazu CMOS Exmor R o rozdzielczości 42,4 megapiksela aparatu Sony α7R III ma konstrukcję "gapless on chip". Eliminuje ona przerwy między mikrosoczewkami, a w połączeniu z przeciwodblaskową powłoką przetwornika radykalnie poprawia efektywność przechwytywania światła, co przekłada się na dużą czułość, niski poziom szumów i szeroki zakres dynamiczny.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem