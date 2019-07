Sony A7R IV - aparat fotograficzny z 61,0-megapikselowym, pełnoklatkowym przetwornikiem obrazu

Sony powiększa serię pełnoklatkowych korpusów bezlusterkowych Alpha 7R o uniwersalny, odznaczający się dużym potencjałem aparat fotograficzny Sony A7R IV (model ILCE-7RM4).



Sony A7R IV ma najwyższą rozdzielczość ze wszystkich wyprodukowanych dotąd przez Sony aparatów cyfrowych. Idzie ona w parze z dużym zakresem dynamicznym, znakomitym systemem AF, dużą szybkością zdjęć seryjnych i wieloma innymi zaletami.

Nieustannie wprowadzamy innowacje, przełamujemy bariery i podnosimy standard działania aparatu cyfrowego — mówi Yann Salmon Legagneur, dyrektor ds. marketingu produktu w dziale Digital Imaging Sony Europe. — Nowy A7R IV łączy jakość obrazu aparatów średnioformatowych z dużą szybkością zdjęć, błyskawicznym ustawianiem ostrości i długą listą ulepszeń w konstrukcji, łączności i funkcjonalności. Pozwoli to zawodowym fotografom, filmowcom i innym twórcom rejestrować obrazy, których uzyskanie było wcześniej po prostu niemożliwe.

Sony A7R IV i nowy poziom jakości obrazu

Aparat Sony A7R IV jest wyposażony w nowo opracowany pełnoklatkowy, wykonany w technologii BSI przetwornik obrazu CMOS o rozdzielczości 61,0 megapikseli (i). To pierwszy na świecie (ii) układ tego rodzaju. Połączenie w nim technologii BSI z wydajnymi technikami redukcji zakłóceń przekłada się na wyjątkowo niski poziom szumów i maksymalną możliwą jakość obrazu. Imponujący, 15-stopniowyiv zakres dynamiczny zapewnia z kolei płynne, naturalne przejścia tonalne, od głębokich cieni po najjaśniejsze fragmenty. Znakomite odwzorowanie kolorów jest natomiast zasługą algorytmów używanych już w wielu najnowszych aparatach Alpha™.

W nowym modelu zastosowano 5-osiowy system optycznej stabilizacji obrazu zoptymalizowany do pracy z obrazami o wysokiej rozdzielczości. Umożliwia on wydłużenie czasu otwarcia migawki nawet o 5,5 stopnia [x]. Zmodernizowany zespół migawki zapobiega teraz najmniejszemu poruszeniu korpusu, które mogłoby skutkować zamazaniem obrazu.

Wyróżnikiem korpusu A7R IV jest najwyższa w rodzinie aparatów Sony rozdzielczość wizjera OLED Tru-Finder. Wynosi ona 5,76 mln pikseli — około 60% więcej niż w modelu A7R III. Nowy wizjer niezwykle dokładnie i wiernie oddaje komponowaną scenę. Użytkownik może dostosować jakość wyświetlania do rodzaju sceny i panujących warunków, wybierając ustawienie "Standardowa" lub "Wysoka" oraz odświeżanie obrazu z częstotliwością 60 lub 120 kl./s.

Udoskonalono także tryb Pixel Shift Multi Shooting [xi], w którym obecnie rejestrowanych jest do 16 zdjęć w pełnej rozdzielczości. Podczas ich wykonywania aparat przemieszcza matrycę światłoczułą o 1 piksel lub 0,5 piksela, w wyniku czego powstaje 16 wzajemnie przesuniętych obrazów liczących łącznie 963,2 mln pikseli. Fotografie te można później przekształcić w jeden obraz złożony z 240,8 mln pikseli (19 008 x 12 672), używając programu komputerowego Imaging Edge™ [xii]. Tryb ten idealnie nadaje się do fotografowania architektury, dzieł sztuki oraz wszelkich statycznych obiektów, a wykonane w nim zdjęcia zdumiewają szczegółowością i dokładnością barw.

Szybkość fotografowania i ustawiania ostrości

Nowy A7R IV imponuje szybkością fotografowania. W trybie pełnoklatkowym, przy pełnej rozdzielczości i wybranym formacie JPEG lub RAW pozwala robić zdjęcia z szybkością do 10 kl./sv nawet przez 7 sekund (vi) — z pełną, precyzyjną automatyką ostrości i ekspozycji. W trybie APS-C, w którym rozdzielczość wynosi 26,2 megapiksela (iii), czas ten jest około 3 razy dłuższy. W rezultacie szybko poruszające się obiekty mogą być utrwalane na niezwykle dokładnych i szczegółowych zdjęciach.

Kolejnym udoskonalonym elementem aparatu A7R IV jest system ustawiania ostrości z 567 polami AF z detekcją fazy pokrywającymi około 74% obszaru obrazowania. Uzupełnia je 425 pól AF z detekcją kontrastu, zwiększających dokładność i niezawodność w słabym oświetleniu i innych sytuacjach, w których najlepiej sprawdza się wykrywanie kontrastu. Gęstsze upakowanie pól AF na matrycy oraz zaawansowane algorytmy znacznie zwiększają efektywność śledzenia, również w przypadku nieregularnych i gwałtownych ruchów obiektu.

Aparat A7R IV jest wyposażony w działający w czasie rzeczywistym, oparty na sztucznej inteligencji system Real-time Eye AF. Wykrywa on oczy i w czasie rzeczywistym analizuje ich położenie, zapewniając maksymalną ostrość. Funkcji tej można używać zarówno przy fotografowaniu ludzi, jak i zwierząt — odpowiedni tryb pracy wybiera się w menu. System Real-time Trackingvii, służący do śledzenia obiektów w czasie rzeczywistym, wykorzystuje obecnie nowy algorytm rozpoznawania obiektów, gwarantujący ich optymalne śledzenie i maksymalną dokładność systemu AF. Użytkownik może też włączyć tryb, w którym aparat automatycznie wykrywa obecność świetlówek i innych sztucznych źródeł światła, aby skompensować wpływ ich migotania [xiii] na końcowy obraz.

Ulepszenia w łączności do profesjonalnych zastosowań

Korpus A7R IV pozwala na użycie wielu zaawansowanych funkcji łączności, usprawniających pracę w zastosowaniach profesjonalnych. Współpracuje z sieciami bezprzewodowymi — zarówno w standardowym paśmie 2,4 GHz, jak i nowszym 5 GHz[xiv], zapewniającym szybszą i bardziej stabilną transmisję danych. Nowością w aparatach Sony jest funkcja bezprzewodowego zdalnego sterowania z komputera (tethering bezprzewodowy)viii, na której brak wskazywało wielu użytkowników profesjonalnych. Dzięki niej nabywcy modelu A7R IV zyskają większą swobodę przemieszczania się w studiu i na planie zdjęciowym.

Poza szybkim łączem Wi-Fi® i funkcją bezprzewodowej łączności z komputeremviii w aparacie wprowadzono łącze SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) z gniazdem USB Type-C™. Umożliwia ono przewodowe przesyłanie danych z bardzo dużą prędkością — przy korzystaniu z programu Imaging Edge jest ona niemal dwukrotnie wyższa niż w przypadku modelu A7R III. Aparat obsługuje też transmisje FTP w tle. Oznacza to możliwość przesyłania obrazów na zdalny serwer FTP w czasie fotografowania i sprawdzania zdjęć.

Firma Sony ogłosiła też wersję 2.0 programów komputerowych z pakietu Imaging Edge: Remote, Viewer i Editxii. Program "Remote" służy do zdalnego sterowania aparatami i podglądu obrazu na żywo na ekranie komputera; "Viewer" jest narzędziem do szybkiego przeglądania, klasyfikowania i wybierania zdjęć z dużych bibliotek, a "Edit" pozwala przekształcać dane RAW w końcowe zdjęcia o wysokiej jakości.

Aby do maksimum zwiększyć wygodę użytkowania, wprowadzono możliwość przesyłania obrazów do smartfona nawet po wyłączeniu aparatu. Z funkcji tej będą mogli skorzystać użytkownicy aplikacji Sony Imaging Edge Mobile™ [xv] w najnowszej wersji. [xvi]

Filmy w wysokiej rozdzielczości 4K i profesjonalne funkcje do produkcji materiałów filmowych

Imponujący potencjał przy fotografowaniu to nie wszystko: aparat A7R IV wspaniale sprawdza się także jako poważne narzędzie do produkcji filmów. Pozwala nagrywać obraz 4K (3840 x 2160 pikseli), a w trybie Super 35mm (ix) odczytuje wszystkie piksele bez łączenia ich w grupy, dzięki czemu nagrywany materiał filmowy 4K ma wyjątkową szczegółowość i głębię. W uzyskaniu maksymalnej elastyczności przy późniejszej korekcji kolorystyki pomagają krzywe S-Log 2 i S-Log 3. Druga z nich pozwala na wykorzystanie pełnego, 14-stopniowego zakresu dynamicznego. Dostępna jest też krzywa HLG (Hybrid Log-Gamma) [xvii], umożliwiająca użycie aparatu A7R IV w systemie organizacji pracy Instant HDR.

Za ustawianie ostrości podczas filmowania odpowiada udoskonalony system Fast Hybrid AF. Działa on szybciej, płynniej i bardziej stabilnie — nawet jeśli główny motyw zostanie na chwilę zasłonięty przez przemieszczający się obiekt. Z kolei funkcja "Śledzenie dotykiem" pozwala ustawić ostrość na filmowany obiekt przez dotknięcie go na ekranie.

A7R IV to pierwszy model Sony, w którym system Real-time Eye AF działa także przy nagrywaniu filmuvii. Po jego uaktywnieniu aparat dokładnie i niezawodnie utrzymuje ostrość na oku filmowanej osoby, pozwalając skupić się na samym filmowaniu. Funkcja Eye AF włączy się automatycznie, gdy za pomocą funkcji "Śledzenie dotykiem" wskazany zostanie człowiek.

Znaczącym udoskonaleniem dla filmowców jest wzbogacenie stopki Multi Interface Shoe™ (MI) o cyfrowy interfejs audio. Umożliwia on bezpośrednie podłączenie nowego mikrofonu kierunkowego ECM-B1M lub zestawu adaptera XLR XLR-K3M i uzyskanie czystego dźwięku o wysokiej jakości i niskim poziomie szumów. Wśród pozostałych funkcji do filmowania warto wymienić tryb nagrywania interwałowego do tworzenia animacji poklatkowych, zapis obrazu Full HD z szybkością do 120 kl./s oraz funkcje zwolnionego i przyspieszonego tempa.

Udoskonalona konstrukcja i większe możliwości dostosowywania

W korpusie A7R IV wprowadzono różne ulepszenia konstrukcyjne i funkcjonalne — w wielu przypadkach pod wpływem sugestii osób, którym sprzęt Sony służy do pracy zawodowej.

Aby aparat A7R IV był maksymalnie trwały, jeszcze lepiej zabezpieczono go przed pyłem i wilgocią[xviii]. Dodatkowo uszczelniono wszystkie połączenia między elementami korpusu, a także pokrywę komory akumulatora i gniazda na nośniki. Urządzenie wykonano z niezwykle lekkiego i trwałego stopu aluminium. Zastosowano też ulepszone, bardzo solidne zamocowanie sześcioma śrubami.

Kolejnymi ulepszeniami są zmodyfikowany uchwyt, umożliwiający wygodniejsze i pewniejsze trzymanie aparatu, większy i wyraźniej reagujący przycisk AF-ON, nowo zaprojektowany joystick, przycisk blokujący pokrętło kompensacji ekspozycji oraz zmieniony kształt i położenie tylnego pokrętła. Nowością są również dwa gniazda na nośniki danych zgodne z UHS-II, których brakowało wielu użytkownikom profesjonalnym. Zwiększą one ogólną pojemność oraz prędkości odczytu i zapisu.

Rozszerzył się zakres zapisywanych ustawień aparatu: obecnie na karcie pamięci można utworzyć kopię niemal wszystkich parametrów, by móc wczytać je w przyszłości. Jedna karta wystarczy do zapisania 10 kombinacji ustawień. Można je wczytać do każdego korpusu tego samego typu.

Mimo że liczba pikseli wzrosła o 50%, zwiększyła się też wydajność akumulatora. Przy pomiarze zgodnie ze standardem Camera & Imaging Products Association jedno ładowanie wystarcza nawet na 670 zdjęć (z użyciem monitora LCD, 530 zdjęć z użyciem wizjera elektronicznego). Dalsze wydłużenie czasu pracy można uzyskać dzięki nowemu, sprzedawanemu oddzielnie uchwytowi do zdjęć w układzie pionowym VG-C4EM, w którym mieszczą się dwa akumulatory NP-FZ100, oraz sprzedawanemu oddzielnie zasilaczowi akumulatorowemu NPA-MQZ1K z miejscem na cztery akumulatory typu Z. Korpus jest ponadto przystosowany do zasilania przez złącze USB.[xix]

Nowe akcesoria dla aparatu Sony A7R IV

Sony wprowadza też szereg nowych akcesoriów uzupełniających korpus A7R IV. Należą do nich:

Uchwyt do zdjęć w układzie pionowym VG-C4EM: ma takie samo działanie, sposób obsługi, wygląd i właściwości — w tym większą odporność na pył i wilgoćxvi — jak sam korpus A7R IV. Dwukrotnie wydłuża czas pracy bez ładowania i umożliwia ładowanie akumulatora przez łącze USB za pośrednictwem korpusu aparatu.

Mikrofon kierunkowy ECM-B1M[xx]: osiem wysoko wydajnych kapsuł mikrofonowych i zaawansowane przetwarzanie sygnału cyfrowego pozwala uzyskać trzy różne, silnie kierunkowe charakterystyki z jednego mikrofonu o długości około 99,3 mm. Po zainstalowaniu tego urządzenia w stopce Multi Interface z cyfrowym interfejsem audio przesyłanie dźwięku do aparatu A7R IV odbywa się w postaci cyfrowej. Zapewnia to najwyższą możliwą jakość i eliminuje szumy.

Zestaw adaptera XLR XLR-K3M[xxi]: umożliwia doprowadzenie sygnału mikrofonowego/liniowego przez dwa połączone złącza XLR/TRS i jedno mini jack stereo 3,5 mm. Postprodukcję ułatwia rozbudowany zestaw elementów sterujących. Po podłączeniu adaptera do aparatu A7R IV poprzez stopkę Multi Interface z cyfrowym interfejsem audio przesyłanie dźwięku odbywa się w postaci cyfrowej, co zapewnia najwyższą możliwą jakość i eliminuje szumy. Dostarczony przedłużacz przewodu audio ułatwia zamontowanie aparatu na wysięgniku, w osłonie lub na uchwycie.

Dostępność

Nowy pełnoklatkowy aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywami A7R IV trafi do sprzedaży w Europie w sierpniu 2019 r.

[i] Stan na lipiec 2019 r., wśród aparatów cyfrowych z pełnoklatkowym przetwornikiem obrazu, badanie Sony

[ii] Rozdzielczość efektywna, w przybliżeniu

[iii] Dotyczy fotografii. Warunki testowe Sony.

[iv] Do 10 kl./s w trybie zdjęć seryjnych "Hi+"; do 8 kl./s w trybie "Hi". Maksymalna liczba klatek na sekundę zależy od ustawień aparatu.

[v] W trybie JPEG (Bardzo wysoka / Wysoka) lub RAW z kompresją.

[vi] Funkcja ta nie śledzi oczu zwierząt.

[vii] "Śledzenie" w menu. Funkcja ta nie śledzi oczu zwierząt.

[viii] Wymagany jest program komputerowy Imaging Edge w wersji 2.0 lub nowszej.

[ix] Nagrywanie obrazu 4K w formacie Super 35mm zmniejsza kąt widzenia.

[x] Norma Camera & Imaging Products Association. Tylko pochylenie/odchylenie. Przy zamontowanym obiektywie Planar T* FE 50 mm F1,4 ZA. Wyłączona redukcja szumów przy długiej ekspozycji.

[xi] Do wykonania przekształcenia konieczny jest program Imaging Edge (Remote/Viewer/Edit) w wersji 2.0 lub nowszej. Łączenie obrazów może nie zapewnić oczekiwanego efektu, jeśli obraz zamaże się wskutek poruszenia aparatu bądź obiektu. Obowiązują pewne ograniczenia dotyczące użycia lampy błyskowej i innych urządzeń.

[xii] Moduły "Remote"/"Viewer"/"Edit" w wersji 2.0 zostaną wydane w sierpniu 2019 r.

[xiii] Wykrywane jest tylko migotanie o częstotliwości 100 i 120 Hz. Może się zmniejszyć szybkość zdjęć seryjnych. Fotografowanie z funkcją Anti-flicker nie jest możliwe w trybie bezgłośnej migawki, ekspozycji BULB oraz nagrywania filmu.

[xiv] Modele sprzedawane w pewnych krajach i regionach obsługują wyłącznie sieci bezprzewodowe IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz). W pewnych krajach i regionach mogą obowiązywać ograniczenia w wykorzystaniu pasma 5 GHz.

[xv] Aplikacja Imaging Edge Mobile w wersji 7.2 zostanie wydana w lipcu 2019 r.

[xvi] Wymagana jest aplikacja Imaging Edge Mobile w wersji 7.2 lub nowszej. W aparacie musi być włączona funkcja "Cnct. during power off" (Łącz przy wyłączonym zasilaniu); aparat musi być ponadto sparowany ze smartfonem przy użyciu technologii Bluetooth® i aplikacji Imaging Edge Mobile.

[xvii] Aby wyświetlać filmy HDR (HLG), należy za pomocą przewodu USB podłączyć ten produkt do telewizora Sony zgodnego z HDR (HLG).

[xviii] Nie gwarantuje się stuprocentowej odporności na pył i wilgoć.

[xix] Kiedy zasilanie odbywa się przez złącze USB, w aparacie musi być zainstalowany akumulator.

[xx] Szczegółów i informacji o zgodności aparatów należy szukać w witrynie pomocy technicznej Sony: https://www.sony.net/dics/b1m/

[xxi] Szczegółów i informacji o zgodności aparatów należy szukać w witrynie pomocy technicznej Sonyhttps://www.sony.net/dics/k3m/