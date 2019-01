Sony A9 - aktualizacja oprogramowania

Firma Sony poinformowała o aktualizacji oprogramowania dla aparatów bezlusterkowych Sony A9. Instalacja nowego oprogramowania zapewni kilka ważnych ulepszeń w działaniu systemu AF modelu A9. Poprawi również jakość obrazu i doda nowe funkcje, usprawniające pracę zawodowych fotografów.



Oprogramowanie aparatu Sony A9: wersje 5.0 i 6.0

W wersji 5.0 pojawi się opracowany przez Sony tryb śledzenia obiektów w czasie rzeczywistym: Real-time Tracking. Podstawą jego działania jest najnowszy algorytm Sony, rozpoznający obiekty z użyciem sztucznej inteligencji i przetwarzający kolor, odległość od obiektu (głębię) i wzór (jasność) jako informacje przestrzenne, by umożliwić maksymalnie dokładne uchwycenie wszystkich elementów sceny. Dodatkowo, przy fotografowaniu i filmowaniu osób i zwierząt[i], technologia sztucznej inteligencji ustala położenie oczu i twarzy, dzięki czemu oczy obiektu śledzone są w czasie rzeczywistym z wyjątkową dokładnością. Oprócz tego, przy włączonej funkcji śledzenia łatwiej jest uaktywnić tryb "Real-time Tracking": wystarczy w tym celu nacisnąć przycisk z przypisaną odpowiednią funkcją[ii]. Równie szybko, bo przez dotknięcie ekranu dotykowego, włącza się funkcję "Touch Tracking", śledzącą dotknięty fragmentii.

W nowym oprogramowaniu aparatu dodany zostanie także tryb "Real-time Eye Autofocus": najnowsza, zaawansowana wersja cenionej technologii Sony Eye AF. Jest ona oparta na sztucznej inteligencji, która rozpoznaje obiekty w celu wykrywania oczu i analizy ich położenia w czasie rzeczywistym. Rezultat to większa wydajność, szybkość i dokładność działania funkcji Eye AF. We wszystkich trybach AF przycisk spustu migawki można skonfigurować tak, by wciśnięcie go do połowy włączało funkcję Eye AF i automatyczne wykrywanie oczu. W trybie AF-C aparat śledzi oczy przez cały czas. Dzięki nowemu oprogramowaniu fotograf ma ponadto możliwość wskazania preferowanego oka (lewego lub prawego), na które ma być ustawiana ostrość.

W wersji 5.0 pojawią się także inne funkcje ustawania ostrości: panel dotykowy, Touch Tracking (śledzenie po dotknięciu), rozszerzony z F11 do F16 zakres ustawień przysłony dozwolonych w trybie AF z detekcją fazy oraz system Fast Hybrid AF, zapewniający płynne, automatyczne ustawianie ostrości przy filmowaniu.

Wprowadzone ulepszenia zaowocują też wyższą jakością obrazu, zwłaszcza kolorystyki. Aparat zyska bowiem możliwość dokładniejszego reagowania na nieznaczne zmiany oświetlenia, co pozwoli w bardziej płynny i naturalny sposób odwzorowywać przejścia tonalne na niebie itp. Zmodyfikowano także algorytm AWB: obecnie zapewnia on spójniejszą kolorystykę zdjęć seryjnych. Nowości objęły także menu, w którym dodano opcje My Dial (ustawienia funkcji pokrętła) i Dual Slot (dwa gniazda na nośniki danych). Ulepszono ponadto funkcje oceniania i ochrony.

Wersja 5.0 zapewnia zgodność z nową aplikacją Sony "Imaging Edge Mobile"[iii]— następcą "PlayMemories Mobile™". Pojawi się w niej kilka nowych możliwości — między innymi współpraca z aplikacją mobilną "Transfer & Tagging add-on"[iv]. Dzięki niej zawodowi fotografowie, którzy korzystają z trybu zdjęć seryjnych[v], zyskają możliwość równoczesnego przesyłania obrazów z aparatu do smartfona. Obrazy takie będzie można ponadto uzupełniać metadanymi IPTC[vi]. Funkcja ta była wyczekiwana przez wielu użytkowników modelu A9, który po niedawnej aktualizacji do wersji 4.0 oferuje znacznie większe możliwości przesyłania danych z użyciem protokołu FTP.

Po wydaniu wersji 6.0 wewnętrznego oprogramowania technologia Eye AF w aparacie A9 zapewni rozpoznawanie także oczu zwierząt, co wydatnie ułatwi pracę fotografom dzikiej przyrody. Dodana zostanie także funkcja fotografowania interwałowego, służąca do tworzenia filmów poklatkowych.

Wydanie aktualizacji oprogramowania systemowego do wersji 5.0 planowane jest na marzec 2019 r., a do wersji 6.0 — na lato 2019 r.