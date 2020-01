Canon numerem jeden w Japonii - Sony depcze mu po piętach

Właśnie zostały ogłoszone nagrody BCN, przyznawane producentom, którzy odnotowują najlepszą sprzedaż i największy udział w rynku w danym roku - Co prawda statystyki na podstawie których przyznawane są wyróżnienia odnoszą się do rynku japońskiego i niekoniecznie odzwierciedlają globalne trendy, to jednak dają wiele do myślenia.



W 2020 roku numerem jeden okazał się Canon, który odnotował najlepsze wyniki w segmencie kompaktów, bezlusterkowców i lustrzanek. Gratulację należą się zwycięzcy, jednakże dużo ciekawsze jest to, co działo się na pozostałych miejscach. Otóż porównując to zestawienie z poprzednimi latami uwydatnia się fakt, że pozycja Olympusa w branży bezlusterkowców stopniowo słabnie. Widać też kolejny dowód na to, iż zapowiedzi Sony, że chce uzyskać do 2021 największą sprzedaż wśród producentów aparatu, nie są pustymi przechwałkami. Producent ten stał się numer dwa w kategorii bezlusterkowców.