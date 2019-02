Sony CFexpress typu B z szybkością do 1700 MB/s przy odczycie

Karta pamięci Sony CFexpress typu B jest około trzy razy szybsza od najszybszej z kart CFast Sony (osiągającej prędkość odczytu 530 MB/s). Dzięki zapisowi z prędkością do 1480 MB/s nowa karta spełni przyszłe wymogi przemysłu, oczekującego bezpieczeństwa przy zapisie danych, oraz rynku profesjonalnego, potrzebującego narzędzi do utrwalania obrazów o wysokiej rozdzielczości i materiałów filmowych o dużej przepływności.



Wyjątkowo wysoka, dochodząca do 1700 MB/s prędkość odczytu pozwoli przesyłać duże pliki z danymi o wiele szybciej niż z obecnych kart pamięci. Znacznie zmniejszy się więc czas potrzebny na skopiowanie lub wykonanie kopii bezpieczeństwa dużych plików z wielu kart pamięci, co zasadniczo poprawi wydajność pracy.

W ofercie Sony pojawi się też nowy czytnik kart CFexpress MRW-G1, który pozwoli w pełni wykorzystać szybkość kart Sony CFexpress typu B. Czytnik ten jest również zgodny z kartami XQD Sony z serii G i M. Karta pamięci Sony CFexpress typu B wyróżnia się wytrzymałością: trzykrotnie większą od przewidzianej w standardzie CFexpress. Przetrwa więc oddziaływanie siły zginającej 70 N i upadek z wysokości do 5 m — pięciokrotnie większej od nominalnej. Nowy nośnik jest również odporny na temperaturę i promienie rentgenowskie. Ma właściwości antystatyczne i zabezpieczenie przed promieniami UV. Idealnie sprawdza się w trudnych i niebezpiecznych warunkach. Nabywcy karty Sony CFexpress mogą bezpłatnie pobrać narzędzia Media Scan Utility i File Rescue. Media Scan Utility to program komputerowy, który automatycznie analizuje stan karty Sony CFexpress za każdym razem, gdy zostanie ona podłączona do komputera przy użyciu czytnika MRW-G1[iv]. Program ten dostarcza informacji o stanie karty — w tym o poziomie wyeksploatowania pamięci flash. Narzędzie File Rescue eliminuje najczarniejszą wizję każdego fotografa: utraty wyników pracy z powodu przypadkowego usunięcia zdjęć. Program ten odzyskuje omyłkowo skasowane pliki, w tym obrazy i filmy o dużej rozdzielczości oraz w formacie RAW. Gwarantuje to ochronę wykonanej pracy bez względu na napotkane przeszkody.

Fotografowanie ruchu

Karta Sony CFexpress typu B i czytnik kart CFexpress MRW-G1 trafią na rynek na początku lata 2019 r.

