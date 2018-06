Sony Cyber-shot RX100 VI z obiektywem o zakresie ogniskowych 24–200 mm

Sony Cyber-shot RX100 VI to pierwszy aparat z rodziny RX100 wyposażony w obiektyw o dużej krotności zoomu: ZEISS Vario-Sonnar T 24–200 mmi F2,8 – F4,5. Wprowadzenie zaawansowanej optyki nie odbiło się na poręczności, kieszonkowych wymiarach, szybkości działania i wysokiej jakości obrazu. Dzięki szerokiemu zakresowi ogniskowych, jakości obrazu i uniwersalności przy fotografowaniu i filmowaniu aparat znakomicie sprawdzi się przy utrwalaniu codziennego życia i krajobrazów miejskich, fotografowaniu sportu i dzikiej przyrody, wykonywaniu portretów i w wielu innych zastosowaniach

Sony Cyber-shot RX100 VI jest wyposażony w 20,1-megapikselowy, warstwowy przetwornik obrazu CMOS Exmor RS™ typu 1,0" z własnym układem pamięci DRAM, zmodernizowanym procesorem obrazu BIONZ X™ oraz układem o dużej skali integracji, który do maksimum zwiększa szybkość przetwarzania i optymalizuje jakość obrazu w każdych warunkach. Kolejny atut aparatu RX100 VI to wyjątkowo wydajny system Fast Hybrid AF z 315 umieszczonymi na matrycy polami AF opartymi na detekcji fazy. System ten nastawia ostrość w ciągu zaledwie 0,03 sekundyiii, co jest najkrótszym na świecieii czasem w segmencie aparatów z przetwornikiem typu 1,0". Użytkownik może też fotografować z szybkością do 24 kl./sv — w pełnej rozdzielczości i przy nieprzerwanym działaniu systemów AF/AE — jak również nagrywać piękne filmy 4Kvii z odczytem wszystkich pikseli matrycy bez ich łączenia w grupy.