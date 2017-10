Sony FE 24-105 mm f/4 G OSS

Firma Sony wprowadziła kolejny model z systematycznie rozwijanej linii obiektywów z mocowaniem typu E przeznaczonych do korpusów pełnoklatkowych: zoom FE 24–105 mm F4 G OSS (model SEL24105G). Nowy obiektyw pokrywa popularny zakres ogniskowych: od 24 do 105 mm i ma za zadanie połączyć ponadprzeciętne, charakterystyczne dla serii G Lens parametry obrazu z najniższą w swojej klasie wagą, do maksimum zwiększającą uniwersalność i użyteczność.

Model FE 24–105 mm F4 G OSS znajdzie zastosowanie w fotografii krajobrazowej, portretowej, ślubnej itp. Jest wyposażony w szybki, precyzyjny i cichy napęd systemu AF, dzięki czemu znakomicie uzupełnia bogatą ofertę aparatów Sony z mocowaniem typu E, używanych zarówno do fotografowania, jak i filmowania.