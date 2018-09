Sony FE 24 mm F14 GM - stałoogniskowy obiektyw szerokokątny o dużym otworze przysłony

Firma Sony ogłosiła powiększenie flagowej serii obiektywów G Master o wyczekiwany model stałoogniskowy FE 24 mm F14 GM (SEL24F14GM). Dzięki wykorzystaniu specjalistycznych, zaawansowanych technologii optycznych Sony ma on najlepsze w swojej klasie parametry obrazu przy wszystkich ustawieniach przysłony i zaspokaja oczekiwania najbardziej wymagających fotografów. Pozwala na użycie filtrów o średnicy 67 mm i łączy zwartą konstrukcję o wymiarach 75,4 x 92,4 mm z małą wagą: zaledwie 445 g. Obiektyw spełnia surowe wymogi stawiane produktom G Master i ma charakterystyczne dla nich cechy:wysoką rozdzielczość i piękny wygląd efektu bokeh.

Sony FE 24 mm F14 GM

Obiektyw szerokokątny FE 24 mm F1,4 GM gwarantuje wysoką rozdzielczość całego kadru. Do jej uzyskania przyczynia się nowa konstrukcja optyczna z 13 elementami w 10 grupach, obejmująca dwie soczewki XA (extreme aspherical) i trzy ED (Extra-low Dispersion). Użycie dwóch soczewek XA skutecznie kompensuje astygmatyzm w płaszczyźnie sagitalnej[iii]. Oznacza to, że model FE 24 mm F1,4 GM dokładnie odwzorowuje punktowe źródła światła, przez co stanowi atrakcyjną propozycję dla fotografów nocnego nieba. Unikatowa powłoka Sony Nano AR ogranicza z kolei zjawisko flary i powstawanie tak zwanych duszków. Zapewnia imponującą wyrazistość zdjęć — również krajobrazowych, w których przy fotografowaniu zwykłymi obiektywami często pojawiają się niepożądane odblaski światła słonecznego.