Sony FS5 II - nowy kamkorder kompaktowy o maksymalnym potencjale twórczym

Firma Sony rozwija ofertę produktów z dużym przetwornikiem obrazu, wprowadzając nowy kamkorder kompaktowy XDCAM FS5 II (sam korpus: PXW-FS5M2, zestaw z obiektywem: PXW-FS5M2K). Urządzenie jest wyposażone w matrycę Super 35 mm. Umożliwia rejestrację obrazu 4K*¹ HDR oraz RAW i zapis z szybkością 120 klatek na sekundę*². Łączy nieprzeciętną jakość obrazu z ergonomiczną, modularną konstrukcją, zapewniając producentom treści maksymalną swobodę twórczą.

Model FS5 II, wyposażony w system mocowania obiektywów typu E, doskonale nadaje się dla użytkowników kamer i aparatów z wymiennymi obiektywami. Zapewnia niewyczerpane możliwości twórcze przy produkcji reklam do Internetu, teledysków, seriali, materiałów wideo dla firm, filmowych zapisów wydarzeń i materiałów dokumentalnych.

Oprócz krzywych gamma S-Log 2/3 kamkorder FS5 II pozwala używać systemu organizacji pracy Instant HDR*³. System ten służy do produkcji materiałów HDR, których nie trzeba poddawać korekcji kolorystycznej*⁴ w postprodukcji.

