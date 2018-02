Sony HVL-F60RM - lampa błyskowa z wydajnym trybem ciągłym i sterowaniem bezprzewodowym

Lampa Sony HVL-F60RM ma liczbę przewodnią 60[i] i regulowany kąt rozbłysku, dostosowany do ogniskowych od 20[ii] do 200 mm[iii]. Umożliwia jednolite, bezcieniowe oświetlanie różnorodnych scen i wykonanie w jednej serii nawet 220v błysków. W porównaniu z poprzednim modelem HVL-F60M aż czterokrotnie[iv] wzrosła odporność na temperaturę. Tak duża zmiana to efekt użycia materiałów przystosowanych do pracy w wysokich temperaturach i nowych, zaawansowanych algorytmów.

Wprowadzone ulepszenia zaowocowały również krótszym czasem ładowania: wynosi on 1,7 sekundy [v], a w przypadku użycia nowego zewnętrznego zasilacza bateryjnego FA-EBA1 — zaledwie 0,6 sekundy [v]. Do największych atutów wcześniejszych lamp błyskowych Sony należał system przemieszczania głowicy Quick Shift Bounce. Nie zabrakło go i w nowym modelu, dzięki czemu fotograf może zmienić układ poziomy na pionowy, obrócić głowicę o 90 stopni w lewo lub w prawo, odchylić ją w górę o maksymalnie 150 stopni , nachylić o 8 stopni w dół — i uzyskać optymalne naświetlenie różnorodnych scen. Niezależne przyciski do nastawiania poziomu wyjściowego światła (LEVEL -/+) umożliwiają bezpośrednią regulację lub kompensację mocy błysku, a przez to usprawniają pracę. Ustawienia i moc wyjściową można sprawdzać na funkcjonalnym wyświetlaczu, zapewniającym także intuicyjny dostęp do parametrów powiązanych lamp bezprzewodowych.