Sony HXC-FB80 – nowa studyjna kamera wraz z dedykowaną jednostką sterującą

Z myślą o małych i średnich stacjach telewizyjnych, firmach producenckich oraz instytucjach edukacyjnych firma Sony rozbudowała swoją serię kamer HXC o model HXC-FB80 przystosowany do produkcji studyjnej i prowadzenia transmisji na żywo. Wraz z dedykowaną jednostką sterującą HXCU-FB80 tworzy system przystosowany do transmisji sygnału w standardzie 4K.

Nowy, przystępny cenowo system kamerowy do produkcji studyjnej i na żywo pozwala przygotowywać materiał w standardzie 4K (interpolowany do rozdzielczości UHD), z możliwością obsługi materiałów HDR (wprowadzenie obsługi formatu HD HDR planowane jest na lato 2018 r). System tworzą najnowsza kamera przenośna HXC-FB80 oraz jednostka sterująca do kamery (CCU) HXCU-FB80. Jest to rozwiązanie oparte na platformie 3G-SDI obsługującej sygnały 1080/50p i zostało dobrze dostosowane do produkcji na żywo (w studiu, placówkach naukowych i edukacyjnych, na różnych wydarzeniach), podczas których wymagana jest wysoka jakość obrazu HD połączona z możliwością migracji do standardów 4K i HDR.