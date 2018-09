Sony HXR-NX200 - kompaktowy kamkorder NXCAM, rejestrujący wspaniały obraz 4K o naturalnej kolorystyce

Firma Sony zaprezentowała na targach IBC 2018 nowy model kamkordera kompaktowego NXCAM: Sony HXR-NX200. Jest on zaprojektowany z myślą o potrzebach profesjonalnych wideofilmowców i twórców treści. Utrwala wspaniały obraz o rozdzielczości 4K i pięknej, naturalnej kolorystyce. Model HXR-NX200 będzie opłacalnym rozwiązaniem dla zawodowych wideofilmowców, łączącym pełny zestaw funkcji z wytrzymałością i małymi wymiarami.

Wszystkie kamery Sony powstają w ścisłej współpracy z naszymi klientami, by spełniały ich potrzeby i były najlepszymi możliwymi narzędziami do tworzenia wspaniałych materiałów. Nowy HXR-NX200 nie stanowi tu wyjątku. Dzięki jakości obrazu 4K i dużej wydajności akumulatora ten uniwersalny kamkorder z naszej rodziny NXCAM doskonale sprawdza się podczas filmowania w plenerach i w ruchu. Pozwala twórcom treści i wideofilmowcom uniknąć zbędnych komplikacji i skupić się na tym, co robią najlepiej - mówi Norbert Paquet, dyrektor ds. zarządzania produktami w Sony Professional Solutions Europe.