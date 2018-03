Sony MP-CD1 - superminiaturowy projektor

Projektor Sony MP-CD1 mieści się w dłoni, waży tylko 280 g i wyświetla 120-calowy obraz z odległości około 3,5 m. Za wysoką jakość obrazu odpowiada technologia DLP IntelliBright oraz zaawansowane algorytmy przetwarzania, które zwiększają jasność bez pogorszenia wydajności akumulatora.

Projekt Sony MP-CD1 został wyróżniony nagrodą iF 2018 Design Award. Konstrukcja projektora ma za zadanie ograniczać ilość wydzielanego ciepła bez obniżenia jasności. Wbudowany akumulator o pojemności 5000 mAh pozwala przez dwie godziny wyświetlać wyraźny obraz o jasności 105 lumenów ANSI. Czas ten można wydłużyć podłączając ładowarkę przeznaczoną do standardowego portu USB-C. Eliminuje to potrzebę zabierania ze sobą osobnego zasilacza sieciowego, o którym łatwo zapomnieć. A jeśli projektor Sony MP-CD1 ma pracować na wolnym powietrzu, do ładowania go można użyć ładowarki przenośnej.