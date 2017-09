Sony RX0 – 1-calowa kamera do specjalnych zastosowań

Podczas imprezy prasowej towarzyszącej targom IFA 2017 firma Sony zaprezentowała nowy model kamery wideo wyposażonej w przetwornik obrazu formatu 1 cal. Choć nowość może kojarzyć się z modelami sportowymi, takimi jak GoPro Hero, to jednak jest to sprzęt przeznaczony dla nieco innej grupy odbiorców – osób bardziej wymagających, a nawet profesjonalnych filmowców. A konkretnie? Cóż, przeczytajcie. Możecie być mocno zaskoczeni...

Gabaryty fizyczne i kształt tego urządzenia rzeczywiście przywodzi na myśl popularne "action camy": wymiary 59×41×30 mm, waga 110 gramów, czy wzmocniony korpus odporny na upadki z wysokości i wodoszczelny do 10 metrów (100 metrów z dodatkową obudową MPK-HSR1). Jednak już najważniejsze parametry techniczne sprzętu sugerują, że mamy do czynienia z czymś więcej. Szerokokątny obiektyw Zeiss Tessar T* 24 mm f/4 (ogniskowa podana w ekwiwalencie małego obrazka - w tym momencie użytkownicy kamer sportowych byliby trochę zawiedzeni, jako że w tego typu sprzęcie bardzo ceni się szerokie pole widzenia) i przetwornik obrazu Exmor RS CMOS o rozdzielczości 15,megapikselii formacie 1 cal wyjęte są wprost ze sprzętu znacznie wyższej klasy. Pojawia się więc pytanie: dla kogo to jest sprzęt?