Sony RX10 IV z najkrótszym czasem automatycznego ustawiania ostrości i zdjęciami seryjnymi z szybkością 24 kl./s

Dzięki najkrótszemu na świecie, wynoszącemu 0,03 sekundy czasowi automatycznego ustawiania ostrości, trybowi zdjęć seryjnych z szybkością do 24 klatek na sekundę i pełnym śledzeniem AF/AE, 315 polom AF z detekcją fazy oraz uniwersalnemu obiektywowi ZEISS® Vario-Sonnar T* 24–600 mmiv F2,4–F4 nowy model RX10 IV ma zagwarantować rozwiązanie „wszystko w jednym” o najwyższym standardzie.

Nowy RX10 IV to pierwszy model z serii Sony RX10 wyposażony w system automatyki ostrości Fast Hybrid AF. Rozwiązanie to łączy zalety 315 pól AF z detekcją fazy, pokrywających około 65% matrycy, z systemem AF opartym na detekcji kontrastu, umożliwiając nastawienie ostrości w jedyne 0,03 sekundy ii .Duża szybkość działania systemu AF doskonale uzupełnia szeroki zakres obiektywu 24–600 mm iv .

Aparat RX10 IV jest wyposażony w 20,1-megapikselowy[v] przetwornik obrazu "stacked CMOS" Exmor RS typu 1,0" z własnym układem pamięci DRAM, jak również wydajny procesor obrazu BIONZ X oraz specjalizowany układ o dużej skali integracji. Współpraca tych kluczowych podzespołów zapewnia maksymalną szybkość i wydajność działania oraz najwyższą możliwą jakość fotografii i filmów w całym zakresie ogniskowych obiektywu: od 24 do 600 mm iv .

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem