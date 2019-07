Aparat fotograficzny Sony RX100 VII oparty został na rozwiązaniach technicznych z pełnoklatkowego korpusu bezlusterkowego Sony α9. Kluczowymi podzespołami aparatu RX100 VII są nowo opracowany warstwowy przetwornik CMOS Exmor RS typu 1,0" i procesor obrazu BIONZ X najnowszej generacji. Ich połączenie zaowocowało niespotykaną wcześniej wydajnością systemu AF oraz szybkością osiąganą dotychczas wyłącznie przez korpus α9. Elastyczność podczas zdjęć to także rezultat zastosowania obiektywu ZEISS Vario-Sonnar T 24–200 mmviii F2,8 – F4,5. Dzięki dużemu zakresowi ogniskowych aparat RX100 VII sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach, zarówno amatorskich, jak i profesjonalnych.

Nowy standard wydajności systemu AF w aparacie kompaktowym Sony RX100 VII

Aparat RX100 VII wyposażono w najlepszy na świecie [v] system AF z 357 umieszczony w płaszczyźnie ogniskowej polami AF wykrywającymi fazę oraz 425 polami wykrywającymi kontrast. Ulepszenia w sterowaniu napędem obiektywu skróciły ponadto ustawianie ostrości do najmniejszej na świeciev wartości: 0,02 [svi]. Znaczącą zmianą w działaniu automatyki ostrości i ekspozycji podczas zdjęć seryjnych [xiii] jest wyliczanie parametrów AF/AE nawet 60 razy na sekundę [ii] oraz utrwalanie dynamicznych akcji z szybkością do 20 kl./s [iii], ze śledzeniem ostrości i ekspozycji.

Przetwornik obrazu umożliwia obecnie fotografowanie bez zaników obrazu [iv]. Oznacza to, że podgląd pozostaje widoczny nawet przy zdjęciach z szybkością 20 kl./s [iii], jak w modelu α9. Nowością w aparacie RX100 VII jest tryb zapisu "Pojedyncza seria zdjęć" [ix]. Pozwala on fotografować w formacie JPEG/RAW z szybkością do 90 kl./s [x], z użyciem migawki niwelującej zniekształcenia. W trybie "Pojedyncza seria zdjęć" [ix] dynamiczne akcje są utrwalane tak, jak na pojedynczych zdjęciach. Aparat wykonuje jednak 7 zdjęć w szybkością 90, 60 lub 30 kl./s, umożliwiając wybór najlepszego momentu.

RX100 VII jest pierwszym aparatem kompaktowym z funkcjami "Śledzenie w czasie rzeczywistym" oraz "Ustawianie ostrości na oczy w czasie rzeczywistym". Pierwsza z nich, wykorzystująca najnowszy algorytm Sony, rozpoznaje obiekty z użyciem sztucznej inteligencji i gwarantuje maksymalną precyzję przy ich utrwalaniu, również za pomocą panelu dotykowego z tyłu aparatu. "Ustawianie ostrości na oczy w czasie rzeczywistym" to najnowsza wersja renomowanej, opartej na sztucznej inteligencji technologii Sony Eye AF. Rozpoznaje ona obiekty w celu wykrycia oczu i ich analizy w czasie rzeczywistym, a przez to zwiększa wydajność, szybkość i dokładność działania funkcji Eye AF przy fotografowaniu ludzi i zwierzątvii. W rezultacie fotograf może skoncentrować się wyłącznie na kompozycji ujęcia [xiv].

Sony RX100 VII do filmowania

Aparat RX100 VII jest lekki i nieduży: waży około 302 g przy wymiarach 102 x 58 x 43 mm [xv]. Oznacza to, że można go stale mieć przy sobie i zainstalować tam, gdzie nie zmieszczą się większe modele. Tym bardziej zaskakujący jest więc zestaw profesjonalnych funkcji do filmowania, które znakomicie ułatwią pracę autorom wideoblogów i innym twórcom treści:

Wewnętrzny zapis filmów 4K w formacie XAVC S™ o dużej przepływności, z indywidualnym odczytem wszystkich pikseli bez ich łączenia w grupy [xi]

Śledzenie ostrości w czasie rzeczywistym i ustawianie ostrości na oczy w czasie rzeczywistym w czasie filmowania

Stabilizator obrazu 4K Active SteadyShot, 8-krotnie wydajniejszy niż standardowy stabilizator 4K SteadyShot [xvi]

Wbudowane wejście mikrofonowe [xvii]

Krzywe Hybrid Log-Gamma (HDR) / S-Gamut3.Cine/S-Log3, S-Gamut3/S-Log3

Zgodność z dodatkiem "Movie Edit" do aplikacji mobilnej Imaging EdgeTM umożliwiającym stabilizację i edycję filmów

Zapis filmów w układzie pionowym [xviii]

Funkcja nagrywania interwałowego [xix] do tworzenia animacji poklatkowych

Tryb Super Slow Motion [xx]: nagrywanie z szybkością do 1000 kl./s

Możliwość obrócenia ekranu o 180 stopni: ułatwienie przy filmowaniu wideoblogów

—RX100 VII wyznacza nowe standardy fotografowania i filmowania aparatem kompaktowym — mówi Yann Salmon-Legagneur, dyrektor ds. marketingu produktu w dziale Digital Imaging Sony Europe. — Jesteśmy przekonani, że jego fenomenalna szybkość i system AF spotkają się z bardzo dobrym przyjęciem klientów. Świadomość, że ich aparat dorównuje potencjałem modelowi α9, przełoży się na pełne zaufanie do tego modelu.

Dostawy aparatu RX100 VII do Europy rozpoczną się w sierpniu 2019 r.