Sony UHC-8300 - kamera z trzema przetwornikami formatu 1,25 cala o rozdzielczości 8K

Firma Sony ogłosiła swoją pierwszą kamerę systemową 8K: model UHC-8300 z trzema przetwornikami formatu 1,25 cala o rozdzielczości 8K. Kamerę zaprojektowano tak, by spełniała wszystkie wymogi produkcji o wysokim standardzie, takie jak transmisje na żywo, programy rozrywkowe czy filmy dokumentalne. Zastosowany w niej przetwornik obrazu 8K (7680 x 4320) 120p rejestruje obraz o wysokiej rozdzielczości, imponującej głębi ostrości oraz szerokim zakresie dynamicznym i może służyć do nagrywania materiału filmowego HDR w formacie S-Log3 i Hybrid Log Gamma (HLG), z obsługą przestrzeni barw ITU-R BT.2020.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem