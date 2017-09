Sony Venice - cyfrowa kamera filmowa z penoklatkowym przetwornikiem obrazu 36 x 24 mm

Dział Sony Professional Solutions Europe zaprezentował VENICE: pierwszą w historii Sony cyfrową kamerę kinematograficzną z pełnoklatkowym przetwornikiem obrazu. VENICE należy do rodziny systemów kamerowych Sony CineAlta. Pełnoklatkowy przetwornik obrazu pozwala utrwalać obraz jak na taśmie filmowej: z naturalnymi odcieniami skóry i pełnymi ekspresji ciemnymi fragmentami. Powstanie systemu VENICE jest wynikiem ścisłej współpracy ze środowiskami twórczymi oraz wnikliwej analizy potrzeb specjalistów z sektora produkcji filmowej i studyjnej.

Kamera Sony VENICE jest wyposażona w nowo opracowany pełnoklatkowy przetwornik obrazu o wymiarach 36 x 24 mm. Współpracuje z całym wachlarzem obiektywów, włączając obiektywy anamorficzne Super 35 mm i pełnoklatkowe z mocowaniem PL, które dzięki małej głębi ostrości zwiększają twórczą ekspresję. W sytuacji gdy wymagane jest użycie obiektywu o mniejszej wadze i wymiarach, szerszym kącie czy określonej specyfice, mocowanie obiektywu można dostosować do pracy z obiektywami typu E. Możliwość wyboru przez użytkownika użycia określonej strefy przetwornika obrazu pozwala na filmowanie w formacie Super 35 mm 4–perf.

