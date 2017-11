Sony Venice na festiwalu Camerimage podczas warsztatów z udziałem nagrodzonego Oscarem operatora Claudia Mirandy

— Firma przygotowuje się do udziału w kolejnym festiwalu Camerimage w Bydgoszczy. Zaprezentuje na nim najnowsze produkty z rodziny CineAlta, w tym swoją pierwszą cyfrową kamerę kinematograficzną z pełnoklatkowym przetwornikiem obrazu: VENICE. Uczestnicy festiwalu Camerimage będą mieli okazję uczestniczyć w specjalnych warsztatach CineAlta z udziałem nagrodzonego Oscarem operatora Claudia Mirandy ASC, jak również w pokazach najnowszego materiału sfilmowanego kamerą VENICE.

Festiwal Camerimage to jedna z pierwszych imprez, na których można zobaczyć VENICE - stworzony przez firmę Sony system kamerowy nowej generacji. Zaprojektowano go, by zapewnić filmowcom jeszcze większą swobodę twórczą, a jego przetwornik obrazu ma rozmiar klatki filmu małoobrazkowego. Powstanie systemu VENICE to wynik ścisłej współpracy ze środowiskami twórczymi oraz wnikliwej analizy potrzeb specjalistów z sektora produkcji filmowej i studyjnej.