Sony VMC-MM2 - przewód do wyzwalania migawki aparatu RX0, umożliwiający fotografowanie dwoma aparatami

Firma Sony powiększyła ofetę rozwiązań do aparatów RX0 o nowy przewód do wyzwalania migawki. Przewód VMC-MM2 to nowe rozwiązanie do wygodnego fotografowania dwoma aparatami. Umożliwia ono równoczesną rejestrację dwóch wersji materiału, przez co pomaga pokonać wcześniejsze ograniczenia stylu pracy i ekspresji fotograficznej.

