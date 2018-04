Polak trzecim najlepszym fotografem krajobrazowym na świecie w konkursie Sony World Photography Awards 2018

Tomasz Padło z Polski zajął trzecie miejsce w kategorii profesjonalnej „Krajobraz” w organizowanym przez World Photography Organisation - konkursie Sony World Photography Awards 2018. W ten sposób uhonorowano jego cykl zdjęć Greetings from Kazakhstan (Pozdrowienia z Kazachstanu). Cykl panoramicznych zdjęć Tomasza Padło ukazuje szybki, lecz szkodliwy dla środowiska rozwój miast w Kazachstanie. Panoramiczne zdjęcia, na których widać nietknięte ręką człowieka krajobrazy, służą tam dziś do ozdabiania placów budowy.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Na 11. edycję konkursu konkurs fotograficzny Sony World Photography Awards 2018 fotografowie z ponad 200 krajów i terytoriów zgłosili przeszło 320 000 prac, wśród których nie brakuje najwybitniejszych światowych fotografii z ubiegłego roku. Dostrzegam i doceniam renomę tego konkursu i cieszę się z wyróżnienia — mówi Padło o swoim sukcesie. Każda nagroda przypomina mi, że robię coś ważnego i wartościowego.