Sony World Photography Awards 2020 - ogłoszono zwycięzców

World Photography Organisation ogłosiło zwycięzców kategorii i zdobywców wyróżnień w konkursie otwartym Sony World Photography Awards 2020, w którym nagradzane były najlepsze pojedyncze zdjęcia z 2019 r. W edycji 2020 wyróżniono dziesięcioro zwycięzców kategorii oraz przeszło 100 innych fotografów.

Zwycięzcy otrzymują najnowszy cyfrowy sprzęt fotograficzny Sony, który pozwoli im rozwijać własne wizje i umiejętności. Będą także współzawodniczyć o tytuł Fotografa Roku w konkursie otwartym i o nagrodę w wysokości 5000 dolarów USA. Nazwisko zwycięzcy konkursu otwartego zostanie podane 9 czerwca na platformach internetowych World Photography Organisation i Sony. Zwycięzcami poszczególnych kategorii są:

ARCHITEKTURA

Rosaria Sabrina Pantano (Włochy) za czarno-białe zdjęcie Emotional Geography (Geografia emocjonalna) przedstawiające 38° Parallelo — wykonaną przez Mauro Staccioliego rzeźbę w kształcie piramidy, która znajduje się dokładnie na 38. równoleżniku.

KREATYWNOŚĆ

Suxing Zhang (Chiny kontynentalne) za zdjęcie Knot (Węzeł) — portret młodej kobiety połączony z kolażem elementów symbolicznych. To czarno-białe zdjęcie należy do cyklu Hua (Kwiat) ukazującego kwiaty jako metaforę kobiecości.

KULTURA

Antoine Veling (Australia) za zdjęcie Mark 5:28 (Mk 5, 28) wykonane 17 kwietnia 2019 r. na koncercie Iggy’ego Popa w Operze w Sydney. Ukazuje ono moment, w którym uczestnicy zostali zaproszeni do tańca na scenie. Fotografia przedstawia piosenkarza w tłumie tańczących fanów, a dominują na niej trzy postaci: Iggy Pop, kobieta starająca się go dotknąć oraz osoba z obsługi technicznej próbująca zapanować nad ludźmi. Scena ta, przyrównywana do obrazu Caravaggia, przywodzi na myśl biblijny cytat "Mówiła bowiem: Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa". (Mk 5, 28).

KRAJOBRAZ

Craig McGowan (Australia) za zdjęcie Ice Reflections (Odbicia lodu) przedstawiające samotną górę lodową na tle ścian fiordów w Parku Narodowym Grenlandii. Góra lodowa i otaczający ją krajobraz są idealnie odbite w przejrzystej rzece, co nadało fotografii malarski, abstrakcyjny charakter.

RUCH

Alec Connah (Wielka Brytania) za zdjęcie Going Down! (Leci!) przedstawiające moment wysadzenia w powietrze czterech wież chłodniczych elektrowni Ironbridge w Shropshire 6 grudnia 2019 r.

ŚWIAT NATURY I DZIKA PRZYRODA

Guofei Li (Chiny kontynentalne) za wykonane w Botswanie zdjęcie Tai Chi Diagram (Diagram Taijitu). Przedstawia ono parę gepardów wylizujących się nawzajem po udanym polowaniu. Ich układ w kadrze przypomina kształtem symbol yin i yang.

PORTRET

Tom Oldham (Wielka Brytania) za czarno-biały portret zatytułowany Black Francis. Został on wykonany dla magazynu MOJO, a przedstawia lidera zespołu Pixies Charlesa Thompsona (znanego także jako Black Francis). Oldham jest doświadczonym autorem fotografii portretowych. Znakomicie zdawał sobie sprawę, że jego model uczestniczył już w wielu sesjach zdjęciowych, poprosił go więc, by uzewnętrznił swoją irytację spowodowaną tą sytuacją. Powstałą w ten sposób fotografię, na której piosenkarz wciska dłonie w twarz, wykorzystano jako główne zdjęcie do artykułu.

MARTWA NATURA

Jorge Reynal (Argentyna) za zdjęcie A Plastic Ocean (Plastikowy ocean) przedstawiające martwą rybę, która wydaje się walczyć o oddech w torebce foliowej. Zdjęcie ma na celu zwrócenie uwagi na plastik zanieczyszczający oceany.

FOTOGRAFIA ULICZNA

Santiago Mesa (Kolumbia) za zdjęcie Colombia Resiste (Kolumbia stawia opór). Przedstawia ono uczestnika protestów w mieście Medellin, gdy siły porządkowe rozpędziły przemarsz robotników i sprzedawców ulicznych. Takie demonstracje przeciw nierównościom, brakowi perspektyw i rosnącym kosztem życia są w ostatnich latach częstym obrazkiem w całej Ameryce Łacińskiej.

PODRÓŻ

Adrian Guerin (Australia) za zdjęcie Riding a Saharan Freight Train (W saharyjskim pociągu towarowym). Zostało ono wykonane na kolei mauretańskiej, z góry ostatniego wagonu pociągu, który przewozi rudę żelaza 700-kilometrową trasą z portowego miasta Nawazibu do znajdującego się na Saharze Az-Zuwajratu. Pociąg należał do najdłuższych na świecie: mierzył około 2,5 km i składał się z ponad 200 wagonów wypełnionym skałami.

Sony World Photography Awards 2020 - wyróżnienia

Wśród zdjęć tegorocznych zdobywców wyróżnień na szczególną uwagę zasługują: Pinball Pier Stephena Tomlinsona (Wielka Brytania, Architektura) — oświetlone molo w Brighton widziane o zmierzchu z lotu ptaka; Metamorphosis (Metamorfoza) Stanislava Stankovskiyego (Federacja Rosyjska, Kreatywność) — kinowy obraz świateł samochodu rozjaśniających mglistą noc; Rivers (Rzeki) Ora Adara (Izrael, Krajobraz) — widziana z lotu ptaka sieć rzek i strumieni na bagnistym obszarze w okolicach Wenecji; That’s Nothing to Laugh About (Nie ma się z czego śmiać) Adama Stevensona (Australia, Świat natury i dzika przyroda) — zdjęcie samotnej kukabury na gałęzi spalonego drzewa oglądającej zniszczenia po jednym z pożarów australijskiego buszu; oraz Mother Love (Matczyna miłość) Ottavia Marino (Włochy, Portret) — przejmująca ilustracja głębokiej więzi łączącej matkę z dzieckiem.

Pracami jury tegorocznego konkursu otwartego kierowała Gisela Kayser, dyrektor zarządzająca i dyrektor artystyczny berlińskiej galerii Freundeskreis Willy-Brandt-Haus e.V.

Ze względu na trwającą pandemię odwołana została wystawa Sony World Photography Awards 2020. Zwycięskie i wyróżnione zdjęcia będą więc promowane za pośrednictwem kanałów i platform internetowych World Photography Organisation z wykorzystaniem dedykowanych materiałów wideo, prezentacji, sesji pytań itp.