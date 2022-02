Sony World Photography National Awards 2022. Zwycięzcy z 61 krajów

World Photography Organisation ogłosiła zwycięzców konkursu fotograficznego Sony World Photography National Awards 2022, obejmującego różne regiony świata - Zwycięzcą z Polski został Marcin Gibań.





National Awards to inicjatywa powołana przez World Photography Organisation i Sony, której celem jest wspieranie lokalnych społeczności fotograficznych na całym świecie. W tym roku aż 61 krajów wzięło udział w konkursie Sony World Photography National Awards 2022.

Do edycji 2022 zgłoszono ponad 340 000 zdjęć z 211 terytoriów, w tym ponad 170 000 zostało zgłoszonych do kategorii Open (otwartej dla amatorów i profesjonalistów). Nowością w tegorocznych nagrodach jest inicjatywa Latin America National Awards. Powołana przez World Photography Organisation i Sony specjalna kategoria dla Ameryki Południowej rzuca światło na ten pełen kontrastów , tętniący życiem region. W ramach nowej kategorii zostało przyznane pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz sześć wyróżnień. Wszyscy zdobywcy nagrody National Award otrzymają sprzęt fotograficzny Sony, a ich fotografie będą prezentowane na całym świecie w ramach wystawy pokonkursowej oraz w albumie Sony World Photography Awards 2022.

Marcina Gibę nagrodzono za zdjęcie zatytułowane Turquoise Lake ("Turkusowe jezioro"), zgłoszone na konkurs otwarty w kategorii Krajobraz. Zdjęcie, zrobione w Polsce w 2021 r., ukazuje wybrzeże jeziora o niezwykłych, turkusowych wodach. Zdobywca nagrody Poland National Award pochodzi z Rybnika. Ukończył Instytut Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opawie (Czechy). Fotografuje od ponad 20 lat. Jest dyrektorem artystycznym Rybnickiego Festiwalu Fotografii. Marcin Giba za swoje prace był wielokrotnie nagradzany.

Jest mi niezmiernie miło, że to właśnie moje zdjęcie zostało uhonorowane nagrodą Poland National Award — mówi zwycięzca. — To dla mnie ogromne wyróżnienie! Fotografię turkusowego jeziorka wykonałem w Polsce za pomocą drona, jesienią 2021 roku. Niech nikogo nie zwiedzie niezwykły błękit wody i kolor piasku: tam nie można się kąpać, a woda jest trująca. Ten krajobraz to wynik ingerencji człowieka w środowisko naturalne. Zdjęcie pochodzi z mojego długoterminowego projektu Podniebne Obrazy, z cyklu Natural.

Sony World Photography National Awards 2022

Polska – Marcin Gibań